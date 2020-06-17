Konya'da insanlık dışı olay! 9 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü
Konya'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Oturdukları sitenin önünde bisikletiyle gezen 9 yaşındaki çocuk iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, çocuğu yakasından tutup tekme tokat dövdü.
Konya'da dehşete düşüren bit olay yaşandı. Oturdukları sitenin önünde bisikletiyle gezen 9 yaşındaki çocuk iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, çocuğu yakasından tutup tekme tokat dövdü.
Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. M.A.D., elektriklerin kesilmesi sonucu açık bırakılan bahçe kapısından, arkadaşlarıyla çıkıp bisikletle sitenin önündeki sokakta gezmeye başladı. İddiaya göre bu sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü çocukları sıkıştırdı. M.A.D. de araca doğru tükürdü.
TEKME TOKAT DÖVDÜ
M.A.D. ve arkadaşları tekrar evlerinin bulunduğu sitenin bahçesine geldi. Peşlerinden gelen 55- 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz sürücü de bisikletiyle gezen M.A.D.'yi yakasından tutup, durdurup tokat atmaya başladı.
Aldığı darbeler sonucu M.A.D. bisikletiyle birlikte düştü. Saldırgan sürücü bu kez de çocuğa tekme atıp uzaklaştı.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Durumu öğrenen çocuğun ailesi ise sürücü hakkında şikayetçi oldu. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Küçük Ceren'den örnek davranış!
- AFAD açıkladı! Bingöl'de bir deprem daha
- Ölüme atladı! İşte o an
- Bir babanın çöktüğü an!
- 99 yıllık büyük acı!
- Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
- Akılalmaz yöntem!
- Konya'da dehşete düşüren görüntü!
- Anne oğluna seslendi: Gel teslim ol
- Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
- Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
- Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?
- Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?
- TOKİ Samsun 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Samsun Canik ve Atakum kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli girişler ne zaman başlayacak?