17 Haziran 2020, Çarşamba
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Konya'da insanlık dışı olay! 9 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü

'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Oturdukları sitenin önünde bisikletiyle gezen 9 yaşındaki çocuk iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, çocuğu yakasından tutup tekme dövdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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KONYA'DA İNSANLIK DIŞI OLAY! 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜ

'da dehşete düşüren bit olay yaşandı. Oturdukları sitenin önünde bisikletiyle gezen 9 yaşındaki çocuk iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, çocuğu yakasından tutup tekme dövdü.

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. M.A.D., elektriklerin kesilmesi sonucu açık bırakılan bahçe kapısından, arkadaşlarıyla çıkıp bisikletle sitenin önündeki sokakta gezmeye başladı. İddiaya göre bu sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü çocukları sıkıştırdı. M.A.D. de araca doğru tükürdü.

Konya'da insanlık dışı olay! 9 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü KONYA'DA İNSANLIK DIŞI OLAY! 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜ

TEKME TOKAT DÖVDÜ
M.A.D. ve arkadaşları tekrar evlerinin bulunduğu sitenin bahçesine geldi. Peşlerinden gelen 55- 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz sürücü de bisikletiyle gezen M.A.D.'yi yakasından tutup, durdurup tokat atmaya başladı.

Aldığı darbeler sonucu M.A.D. bisikletiyle birlikte düştü. Saldırgan sürücü bu kez de çocuğa tekme atıp uzaklaştı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Durumu öğrenen çocuğun ailesi ise sürücü hakkında şikayetçi oldu. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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