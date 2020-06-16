Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Son günlerde üst üste gelen depremlere bir yenisi eklendi. AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Isparta, Antalya ve Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Burdur Cimbilli köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.18'deki deprem 4.30 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kentte herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.
Depremin en fazla hissedildiği Cimbilli ve Başmakçı köylerinde de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
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