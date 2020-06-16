Son dakika: Vaka sayısı 600'ü buldu! Başhekim Ümit Haluk İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilir
Son dakika haberi... Van'da koronavirüs (Covid-19) alarm seviyesi yükseltildi. Kentte tedbirlerine uyulmayıp, gizli taziyelerle toplanılması ve dışarıdan gelen vatandaşların da karantina kurallarını hiçe sayması nedeniyle vaka sayısı 600'ü buldu. Kentte vaka sayısının artması endişe yaratırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, "Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" mesajını verdi.
Van'da koronavirüse karşı yeni normalleşme süreçlerinde alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artık yaşandı. Diğer illerden gelip, 14 gün karantinada kalması gereken kişilerin bu kurala uymaması, toplu merasimler ve gizli kurulan taziyelerle bir araya gelinip sosyal mesafe kuralının da hiçe sayılması nedeniyle Van'da salgına yakalanan kişi sayısı 600'ü buldu. Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, 18 bin kişinin karantinada tutulduğu bildirildi. Vaka sayısındaki artışa bağlı olarak da sağlık ekiplerinin temaslı kişileri belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, kentte yaşanan vaka artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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