Maskeyi kafasına taktı, koronavirüs tavsiyesi verdi: Virüsü kafama takmıyorum
Taksim Meydanı’nda turizm işletmecisi olduğu öğrenilen ve maskeyi ağzına değil kafasına takan vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Maskenin faydası olmadığını ve kişisel temizliğe önem verilmesi gerektiğini savunan turizmci, "Maskeyi kafama takıyorum, virüsü kafama takmıyorum." dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) mücadelede korunma yöntemi olarak maskeler önemli bir rol üstleniyor. Bazı vatandaşların kurallara uygun bir şekilde kullandığı maskeleri bazıları ise ya burnunu kapatmıyor, ya çenesinin altında ya da kolunda kullanıyor.
GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Taksim Meydanında turizm işletmecisi olduğu öğrenilen Gökhan Durgun, isimli bir vatandaşın maskeyi kafasına takması görenleri şaşkına çevirdi. Banka önünde beklerken kafasında maskeyle dolanan Durgun, görenlerin dikkatini çekti.
"MASKEYİ KAFAMA TAKIYORUM…"
Maskenin faydasının olmadığını ve kişisel temizliğe önem verilmesi gerektiğini anlatan Gökhan Durgun, "Bu maskenin bana göre bir faydası yok. Önemli olan senin kişisel temizliğindir. İnsanlarla uzaktan iletişime geçtiğin zaman dikkat ettiğin zaman bence bulaşmaz. Bunu ben toplu ulaşımlarda, taksiye bindiğim zaman takıyorum, kalabalık bir ortama girdiğim zaman takıyorum. Ama genellikle sigara, su kullandığımdan dolayı mecburiyetten kafama taktım. Kişisel temizlik. Maske kullanmak bence herkesin kendi tercihidir. Kendileri nasıl istiyorsa ona göre kullanabilir. Benim gibi ağza değil kafaya takın. Maskeyi kafama takıyorum, kişisel temizliğimi önem veriyorum. Virüsü kafama takmıyorum. Ben turizmciyim. Bence Türkiye korona virüs vakasında dünya genelinde en büyük başarıyı elde etti. Vaka sayısına ve hastanelere bakarsak bu gerçekten başarıdır. Doğu ve Batı Avrupa'ya baktığımız zaman Türkiye başarılıdır. En kısa zamanda turizmin açılması umut ediyorum. Şu an rezervasyon oranları yüksek. Önemli olan bunu Avrupa düşünsün. Biz güvenli ülkeyiz, güvenli olmasak maskeyi kafamızda taşımazdık. Bizde de bir huy vardır, temizlik" dedi.
BAKAN KOCA FOTOĞRAFLAR PAYLAŞMIŞTI
Hatırlanacağı üzere süreç içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda gerekli uyarılar yapmış ve yer yer sosyal medya hesabından bu konuda kuralların çiğnenilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak fotoğraflar paylaşmıştı.
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