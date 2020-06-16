16 Haziran 2020, Salı
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Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! Keneden ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Koronavirüsten sonra büyük tehlike taşıyan kabusu sürüyor. 30'dan fazla ülkede görülen KKKA yüzünden vaka sayıları hızla artarken 'de itibariyle 18 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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KORONADAN SONRA İKİNCİ TEHLİKE! ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

'de, itibariyle kene ısırmasına bağlı gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi ise hayatını kaybetti. 'ta ise 8 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi iyileşerek, sağlığına kavuştu.

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen KKKA hastalığı, Türkiye'de de 'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve 'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

ÖLÜ SAYISI 18'E ULAŞTI

verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.

83 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas 'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, , , gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor.

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