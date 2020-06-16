Koronavirüsten sonra ikinci tehlike! Keneden ölenlerin sayısı 18'e çıktı
Koronavirüsten sonra büyük tehlike taşıyan KKKA kabusu sürüyor. 30'dan fazla ülkede görülen KKKA yüzünden vaka sayıları hızla artarken Türkiye'de 16 Haziran itibariyle 18 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de, 16 Haziran itibariyle kene ısırmasına bağlı gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi ise hayatını kaybetti. Sivas'ta ise 8 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi iyileşerek, sağlığına kavuştu.
VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR
Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen KKKA hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.
ÖLÜ SAYISI 18'E ULAŞTI
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.
83 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Giresun gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor.
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