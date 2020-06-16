İstanbul’da pompalı tüfekli, motosikletli saldırganlar kameraya yansıdı
Şişli, Feriköy Mahallesi, Şahin Sokakta Pazar günü saat 16.00 sıralarında kendilerine 'yavaş git' diyen mahalle sakinlerine pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletlilere mahalle sakinleri 'yavaş gidin' diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine motosiklette bulunan iki kişiyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Motosikletleriyle ayrılan iki şüpheli bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Büyük paniğe neden olan saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde saldırganların pompalı tüfekle sokağa gelerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtığı yer alıyor. Açılan ateş sonucunda sokakta bulunanların kendilerini korumak için kaçışıyor. Saldırı sonrasında vatandaşlar, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet edip etmediğini kontrol ediyor.
ŞÜPHELİLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI
Saldırı sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek kısa bir süre içerisinde 2 saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan saldırganlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Türk kuvvetleri Lİbya'da patlayıcıları temizledi!
- Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! 334 gün sonra...
- Son halka tamamlanıyor! Hayal proje bitiyor
- İşte sınava girilecek örnek bir okul
- İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni önlemler
- Tarihi surlarda çökme tehlikesi!
- Yaptıkları hayrete düşürdü! Tuzağın böylesi...
- Can alan kazanın esrarı çözüldü!
- Kovid-19 mutasyona uğrayıp daha ölümcül oldu
- İstanbul'un göbeğinde çatışmışlardı! Sonuç...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?
- Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?
- TOKİ Samsun 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Samsun Canik ve Atakum kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasağı kalktı mı? Kocaeli girişler ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? 2020 Ziraat Türkiye Kupası FB TS maçı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?
- BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 Hemşire, ebe alımı şartları neler?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş sürüyor... 16 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- 15 Haziran korona son durum: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?