İstanbul'da sorunlar bitmiyor! Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor
Günde binlerce araç ve yaya trafiğine ev sahipliği yapan Unkapanı Köprüsü betonları dökülen ve çürüyen demirleri ile tehlike saçıyor. Çürüyen kısımlarının üzerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Birlikte Başaracağız" yazılı pankartı asması görenlerin dikkatini çekti.
Günde binlerce araç ve yaya trafiğine ev sahipliği yapan Unkapanı Köprüsü betonları dökülen ve çürüyen demirleri ile tehlike saçıyor. Köprünün son durumu havadan görüntülenirken 18 Ağustos 2019 tarihinde köprünün altında sel sularına kapılarak vefat eden "Cici baba" olarak bilinen vatandaşın yaşadığı yerde ise yine bir kişinin uyuduğu görüldü.
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