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İstanbul'da sorunlar bitmiyor! Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor

Günde binlerce araç ve yaya trafiğine ev sahipliği yapan betonları dökülen ve çürüyen demirleri ile tehlike saçıyor. Çürüyen kısımlarının üzerine ise 'nin "" yazılı pankartı asması görenlerin dikkatini çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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PANKART VE KÖPRÜ! HİZMET ŞOVLA OLMUYOR!

Günde binlerce araç ve yaya trafiğine ev sahipliği yapan betonları dökülen ve çürüyen demirleri ile tehlike saçıyor. Köprünün son durumu havadan görüntülenirken 2019 tarihinde köprünün altında sularına kapılarak vefat eden "Cici baba" olarak bilinen vatandaşın yaşadığı yerde ise yine bir kişinin uyuduğu görüldü.

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