Gaziantep sosyal mesafe kuralına en az uyan il oldu, görüntüler tedirgin etti
Gaziantep sosyal mesafe kuralına en az uyan il olurken çekilen görüntüler büyük korkuya yol açtı. 2 milyonluk Gaziantep, 20 milyonluk nüfusa sahip İstanbul’u sosyal mesafe kuralını çiğnemede geride bıraktı.
Yeni tip korona virüs ile başlayan 'sosyal mesafe' döneminde sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu. Kentte bugün insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde kaydedilen görüntüler ise ürküttü.
KURALA UYMAYANA PARA CEZASI
2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep, 20 milyonluk İstanbul'u sosyal mesafe kuralını delmede geride bıraktı. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske kuralına en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlendi. Bugüne kadar kentte kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
İKİNCİ DALDA KORKUSU
Günlük açıklanan vaka tablolarında son günlerde yaşanan artış, ikinci dalga endişesi oluşturuyor.İnsan yoğunluğunun yaşandığı Gaziler Çarşısı'nda ise sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayılıyor.
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