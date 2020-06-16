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Gaziantep sosyal mesafe kuralına en az uyan il oldu, görüntüler tedirgin etti

sosyal kuralına en olurken çekilen görüntüler büyük korkuya yol açtı. 2 milyonluk Gaziantep, 20 milyonluk nüfusa sahip ’u sosyal mesafe kuralını çiğnemede geride bıraktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTÜCÜ! İSTANBUL'U GEÇTİLER

Yeni tip virüs ile başlayan 'sosyal ' döneminde sosyal mesafe kuralına en oldu. Kentte bugün insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde kaydedilen görüntüler ise ürküttü.

Gaziantep sosyal mesafe kuralına en az uyan il oldu, görüntüler tedirgin etti GAZİANTEP SOSYAL MESAFE KURALINA EN AZ UYAN İL OLDU, GÖRÜNTÜLER TEDİRGİN ETTİ

KURALA UYMAYANA PARA CEZASI

2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep, 20 milyonluk 'u sosyal mesafe kuralını delmede geride bıraktı. takmanın zorunlu olduğu kentte maske kuralına en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlendi. Bugüne kadar kentte kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

İKİNCİ DALDA KORKUSU

Günlük açıklanan tablolarında son günlerde yaşanan artış, ikinci dalga endişesi oluşturuyor.İnsan yoğunluğunun yaşandığı Gaziler Çarşısı'nda ise sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayılıyor.

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