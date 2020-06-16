İstanbul’da sopalı ve demir çubuklu kavga kameraya yansıdı
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada polis tarafları havaya ateş açarak ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar, sopa ve demir parçalarıyla birbirlerine saldırdı.
POLİSE HABER VERİLDİ
Çevredekiler tüm müdahalelerine rağmen iki grubu ayıramayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmaya çalışırken, oradan geçen bir sivil polis memuru havaya ateş açtı. Tarafların kavgası, polisin müdahalesiyle sonlandı.
KAVGA ANI KAMERADA
O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafların birbirlerine demir parçalarını fırlattığı ve vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca taraflardan birinin kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşa, 'Size ne oluyor, siz niye karışıyorsunuz?' diyerek tepki gösterdiği kameraya yansıdı. Olay gerinden geçen sivil bir polis memurunun havaya ateş ederek iki grubu ayırmaya çalıştığı kameraya yansıdı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korona riskine karşı...Kurban uyarısı!
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe!
- O iller için koronavirüs uyarısı!
- Virüsle dans ettiler!
- 'Değnek' ile kurban pazarlığı
- İstanbul'da şoke eden manzara!
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Korkutan uyarı geldi: İkinci pik yaşayabiliriz
- Korku dolu anlar kamerada! Deprem sonrası...
- Bingöl'e "haberleşme" ve "ulaşım" desteği
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Antalya'da maske takmak zorunlu mu?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 3000 bin personel alımı kadro dağılımı ve şartlar neler?
- BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı kampanyaları
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 Hemşire, ebe alımı şartları neler?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş sürüyor... 16 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- 15 Haziran korona son durum: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Bursa'da Maske takma zorunluluğu var mı?
- Sağlık Bakanlığı hemşire ebe alımı tercih takvimi: İstanbul'da yeni açılan hastanelere 3000 personel alımı ne zaman?
- ais.osym.gov.tr: YKS giriş yerleri sorgulama! 2020 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?
- Son dakika: İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sınavı tarihi ne zaman?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir sokağa çıkma yasağı olacak mı?