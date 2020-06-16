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İstanbul’da sopalı ve demir çubuklu kavga kameraya yansıdı

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında biri , iki grup arasında çıktı. ve demir çubukların kullanıldığı kavgada tarafları havaya ateş açarak ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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kişilerden oluşan bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar, ve demir parçalarıyla birbirlerine saldırdı.

İstanbul’da sopalı ve demir çubuklu kavga kameraya yansıdı İSTANBUL’DA SOPALI VE DEMİR ÇUBUKLU KAVGA KAMERAYA YANSIDI

POLİSE HABER VERİLDİ

Çevredekiler tüm müdahalelerine rağmen iki grubu ayıramayınca ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmaya çalışırken, oradan geçen bir sivil polis memuru havaya ateş açtı. Tarafların kavgası, polisin müdahalesiyle sonlandı.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, eden tarafların birbirlerine demir parçalarını fırlattığı ve vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca taraflardan birinin kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşa, 'Size ne oluyor, siz niye karışıyorsunuz?' diyerek tepki gösterdiği kameraya yansıdı. Olay gerinden geçen sivil bir polis memurunun havaya ateş ederek iki grubu ayırmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

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