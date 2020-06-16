16 Haziran 2020, Salı
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Bakan Koca: Maskesiz dolaşanları uygun dille uyaralım

, kullanımı konusuna dikkat çekerek "Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN FLAŞ MASKE UYARISI!

, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kullanımı konusunda son dakika açıklaması yaptı. maske takmayanların uyarılması konusuna dikkat çekti.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama:

"Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz"

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