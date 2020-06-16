Bakan Koca: Maskesiz dolaşanları uygun dille uyaralım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımı konusuna dikkat çekerek "Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden maske kullanımı konusunda son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca maske takmayanların uyarılması konusuna dikkat çekti.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama:
"Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz"
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