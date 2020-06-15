15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Tunceli'de maske takmak zorunluk hale geldi

Son dakika haberi... 'de tedbirleri nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Yasağa ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, takma zorunluğu 30 Haziran'a kadar süreceği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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O İLDE MASKE TAKMAK ARTIK ZORUNLU!

İl Pandemi Kurulu'nca kent genelinde salgınını kontrol altına almak salgını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yasağa ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, takma zorunluğu 30 Haziran'a kadar süreceği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi.

"Tunceli merkez ve Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür ilçelerinde zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşlarımızın, kendilerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu olmasına 30 Haziran 2020 tarihine kadar karar verilmiştir" denildi.

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