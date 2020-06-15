Rusya'da korkunç olay! Okula silahlı saldırı hazırlığındaki 15 yaşındaki çocuğun üzerinden cephanelik çıktı
Rusya'da güne damga vuran korkunç bir olay yaiandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Volgograd kentinde 15 yaşındaki bir çocuğun bir ilköğretim kurumuna yönelik silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada çocuğa ait 18 adet molotofkokteyli,5 bıçak ve el yapımı bomba çıktığı bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Volgograd kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Volgograd kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı tahmin edilen 15 yaşındaki bir çocuğun yakalandığı belirtildi.
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