15 Haziran 2020, Pazartesi
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Rusya'da korkunç olay! Okula silahlı saldırı hazırlığındaki 15 yaşındaki çocuğun üzerinden cephanelik çıktı

'da güne damga vuran korkunç bir olay yaiandı. (), kentinde 15 yaşındaki bir çocuğun bir ilköğretim kurumuna yönelik silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada çocuğa ait 18 adet molotofkokteyli,5 bıçak ve el yapımı bomba çıktığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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RUSYA'DA KORKUNÇ OLAY! ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

(), kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Volgograd kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı tahmin edilen 15 yaşındaki bir çocuğun yakalandığı belirtildi.

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