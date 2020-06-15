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Son dakika: Balıkesir Burhaniye'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi... ’in Burhaniye ilçesindeki zeytinlik alanda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Olay, 'in Burhaniye ilçesindeki 'ndeki otogarın arka tarafında meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nden bir grup genç ile Geriş Mahallesi'nden bir grup genç arasında, dün sabah bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Balıkesir Burhaniye'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı BALIKESİR BURHANİYE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Olay, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Akşam saatlerinde ise iddiaya göre, barışmak için haberleşen iki ayrı grup, otogar arkasındaki zeytinlik alanda bir araya geldi.

Gençler arasındaki konuşma, bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma ise kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin hedefi olan 2 kişi, hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.



Yaralılar, Burhaniye 'ne kaldırılırken, 4 kişinin de ayakta tedavi olduğu öğrenildi.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Polis ise olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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