Sivas'ta kene can almaya devam ediyor! 7. ölüm...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 9 gün önce ishal şikayeti ile hastaneye başvuran 80 yaşındaki G.K., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüpheli ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi.

Burada 9 gün süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın, geçtiğimiz gece hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün ailesine teslim edildi.

Sivas'ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.