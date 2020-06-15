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Sivas'ta kene can almaya devam ediyor! 7. ölüm...

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. KKKA şüpheli ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edilen ve burada 9 gün süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın geçtiğimiz gece vefat etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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O İLDE ŞOK! 'KKKA' NEDENİ İLE 7. ÖLÜM...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 9 gün önce ishal şikayeti ile hastaneye başvuran 80 yaşındaki G.K., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüpheli ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi.

Burada 9 gün süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın, geçtiğimiz gece hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün ailesine teslim edildi.

Sivas'ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.

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