Sivas'ta kene can almaya devam ediyor! 7. ölüm...
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. KKKA şüpheli ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edilen ve burada 9 gün süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın geçtiğimiz gece vefat etti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 9 gün önce ishal şikayeti ile hastaneye başvuran 80 yaşındaki G.K., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüpheli ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi.
Burada 9 gün süren tedavi sürecinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın, geçtiğimiz gece hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün ailesine teslim edildi.
Sivas'ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.
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