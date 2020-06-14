Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu
Hafta sonu tatiline başlayan vatandaşlar pazar günü hava durumunu merak ediyor. İkamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar Meteoroloji'den yapılan en son açıklamalara odaklandı. Peki, Pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülkenin kuzey ve batısı parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 14 Haziran hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine yer verildi.
İstanbul'da dün gece saatlerinden sonra başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün sabahtan itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları şöyle sıralandı:
"14 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 26 derece.
15 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 27 derece.
16 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 29 derece.
17 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 28 derece.
18 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 28 derece."
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, bugün (14 Haziran) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.https://t.co/chjaokDRms pic.twitter.com/DIaDbsHXuj— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 14, 2020
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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