Ünlü gazeteci Hüseyin Baş’ın eşi Nevenka Hacıbaşıoğlu’na dolandırıcılık şoku
Merhum gazeteci Hüseyin Baş’ın 91 yaşındaki eşi Nevenka Hacıbaşıoğlu, telefon dolandırıcılarının son kurban oldu. Telefonda saatlerce oyaladıkları yaşlı kadının bankadaki tüm parasını çektiren dolandırıcılar eve gelen sahte polisle yakayı ele verdi. Hacıbaşıoğlu, gelen kişiden kimlik görmek isteyince yağmalandı. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; yaşlı kadının yardımına komşuları koştu. Mahallede kovalanan sahte polis ise para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.
Merhum gazeteci Hüseyin Başın eşi Nevenka Hacıbaşıoğlu dolandırıldı. Olay 19 Aralık günü meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda 91 yaşındaki yaşlı kadının telefonunu arayan bir kişi kendisini savcı diye tanıtarak, operasyon yaptıklarını, yakaladıkları teröristlerin açtıkları banka hesaplarının Hacıbaşıoğlu'nun hesapları ile bağlantılı olduğunu söyledi.
1,5 MİLYONU ÇEKİP BEKLEMEYE BAŞLADI
Bu nedenle kendisinden yardım isteyen sözde savcı yaşlı kadından bankada bulunan paralarını çekmesini ve polis memurlarına teslim etmesini söyledi. Bunun için telefonunu kapatmaması gerektiğini söyleyen sahte savcı yaşlı kadının bankaya gitmesi gerektiğini ifade etti. Telaşa kapılan yaşlı kadın apar topar bankaya giderek hesabında bulunan yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı çekti.
SAHTE POLİS PARAYI ALMAYA GELDİ
Sahte savcı bu sırada yaşlı kadının telefonunu kapattırmayarak herhangi birisiyle irtibatta bulunmasını engelledi. Parayı çektikten sonra tekrar evine dönen Nevenka Hacıbaşıoğlu, sahte polisleri beklemeye başladı. Bir süre sonra eve gelen polis kılığındaki kişi yaşlı kadına paraları vermesini söyleyince Hacıbaşıoğlu şüphelenerek kimlik göstermesini istedi. Sahte polis kimlik gösteremeyince yaşlı kadını darp ederek para dolu çantayı alarak kaçmaya başladı.
PARAYI ATARAK KAYIPLARA KARIŞTI
Bu sırada soyulduğunu anlayan Hacıbaşıoğlu, evinin penceresinden hırsız var diyerek bağırmaya başladı. Aşağıda bulunan otoparktaki bir kişi yaşlı kadının sesini duyunca şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Yakalanacağını anlayan sahte polis ise para dolu çantayı atarak kayıplara karıştı. Nevenka Hacıbaşıoğlu'nun şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dolandırıcılar hakkında soruşturma başlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)
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