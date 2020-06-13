İstanbul’da kaçarken polislerin üzerine araç süren hırsız kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "İş yerinden Hırsızlık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs 2020 günü saat 06.50 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinden 20 bin lira değerinde oto lastiği çalınması ile 1 Haziran 2020 günü saat 06.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi üzerinde bir iş yerinden 55 bin lira değerinde silikon malzemesinin bir araç ile çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bahse konu olay ile ilgili elde edilen kamera görüntülerinden aracın plakası tespit edilerek aracın bulunduğu yer ekiplerce belirlendi. Yeniçamlıca Mahallesi üzerinde bulunan araç içerisinde bir şahsın olduğu görülmesi üzerine araç içerisinde bulunan şahsa dur ihtarında bulunuldu.

LASTİĞİ PATLATILDI, YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şahıs aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Ekiplerce aracın sol arka tekerine 1 el ateş edilerek aracın lastik patlatıldı. Ancak şahıs patlak lastikle kaçmaya devam etti. Yeniçamlıca Mahallesi, Kader Sokak üzerinde araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden şahıs yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan Gökhan Y. (33) isimli şahsın yapılan sorgusunda 'Silahlı Yağma' suçundan aranmasının olduğu ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. İşlemleri ardından adli makamlara sevk edilen Gökhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)