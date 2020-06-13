13 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Son dakika haberine göre; 'da iki yük treni çarpıştı. Battalgazi ilçesine yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye , polis, ekipleri yönlendirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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MALATYA'DA İKİ YÜK TRENİ ÇARPIŞTI

Battalgazi ilçesine yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye , polis, ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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