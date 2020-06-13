Hayvan pazarında el sıkışma yerine 'sopalı pazarlık' dönemi
Erzurum’da canlı hayvan pazarında koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında el sıkışarak yapılan pazarlık geleneği kaldırıldı. Pazarlık veya arabuluculuk, artık sopalarla yapılıyor.
Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'daki hayvan pazarında, koronavirüsün ardından başlatılan normalleşme sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Besiciler, binbir zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, canlı hayvan pazarına getirerek satın almak isteyenlerle, sıkı pazarlığa giriyor. Ancak pazarlık eski usul olan tokalaşarak yapılmıyor. Taraflar, ellerindeki sopaların ucundan tutuyor. Pazarlıkta anlaşamayanlara arabuluculuk yapanlar da onların el ve kollarından tutmak yerine, ellerindeki sopaları pazarlık yapanların sopalarının üzerine koyuyor.
"ARTIK ELLER SALLANMIYOR, BUNA MÜSAADE ETMİYORUZ"
Renkli görüntülerin yaşandığı pazarlıkta tedbirleri elden bırakmadıklarını söyleyen Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ümit Akpınar, bölgenin en modern hayvan pazarında kurallara herkesin uyduğunu söyledi.
Pazara giren herkesin tek tek ateşinin ölçüldüğünü, maskesiz içeri kimsenin alınmadığını, pazarın dört bir tarafına ellere sıkılmak üzere dezenfektanların konulduğunu, pazarın gün boyu dezenfekte edildiğini vurgulayan Akpınar, "Pazarlık geleneğinde yer alan eller sıkıca tutulup artık dakikalarca sallanmıyor. Buna müsaade etmiyoruz. Pazarlık yapanlar ellerindeki sopa veya sopaları tutarak sallıyor. Onlara arabuluculuk yapmak isteyenler de sopalarını, onların sopaları üzerine bırakıyor. Bu hastalık tamamen bitene kadar pazardaki önlemlerimiz devam edecek. Sağ olsun buraya gelenlerde kurallara uyuyor" diye konuştu.
"SOPALARI TUTUYORUZ"
Zaman zaman alışverişin heyecanına kapılıp el sıkıştıklarını söyleyen besici Subah Dedeoğlu ise, "Görevliler veya yanımızdakilerin uyarısı ile ellerimizi bırakıp sopaları tutuyoruz. Dünyayı kasıp kavuran bu salgından kurtulana kadar mecburen bazı geleneklerden vazgeçeceğiz" dedi.
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