13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da oltaya köpekbalığı takıldı

Muğla’da oltaya köpekbalığı takıldı

ilçesi açıklarında, balıkçıların oltasına 2.5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Vatandaşlar ilk defa gördükleri köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
OLTAYA KÖPEKBALIĞI TAKILDI

'in açık denizlerinde balıkçıların oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Tezgaha koyulan köpekbalığı, kilosu 40 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar ilk defa gördükleri köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.

15 KİLO AĞIRLIĞINDA

18 yıldır balıkçılık yapan Koray Koyuncu, "Balıkçılarımızın oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takılmış. Sürekli tüketilen, bilinen balıkların aksine, bu tür köpekbalığı pek makbul görmez. Satın alan da olmaz. hastalıklarına ciğeri ve eti iyi geldiği inanılarak, rahatsızlıkları bulunanlar tercih ediyor. Tezgahımızda sergilediğimiz camgöz köpekbalığı, 2.5 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında. Bu tür köpekbalığı insana zarar vermez. 80 ila 100 metre civarında derinlerde bulunur" dedi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA