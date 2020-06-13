İstanbul'da Bangladeşli dehşeti: Gasp edip öldürdüler
Beyazıt, Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak üzerinde 5 Haziran 2020 tarihinde metruk bir evde cesedi bulunan kişinin Bangladeş uyruklu 3 kişi tarafından gasp edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Beyazıt'ta 5 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kişi metruk binanın 3. katında bir ceset bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri kısmen çürümüş cesedin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce öldürülen kişinin kimliğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Bayram Kaygısız olduğu ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER BANGLADEŞ'Lİ ÇIKTI
Bu gelişmenin ardından polis Bayram Kaygısız'ın son olarak birlikte görüldüğü Bangladeş uyruklu 3 şüphelinin kimliğine ulaştı. Polis önceki gün Fatih'te bir adrese yaptığı baskında Bangladeş uyruklu şüpheliler Syed Abu S.(50), Muhammed M.(35), Mohammed D.(60)'ı gözaltına aldı.
ÜZERLERİNDEN ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİNİN CEP TELEFONU ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin üzerinden öldürülen Bayram Kaygısız'a ait cep telefonu ile bir adet tespih bulundu. Şüphelilerin cinayeti cep telefonunu gasp etmek amacıyla işledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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