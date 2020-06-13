13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da Bangladeşli dehşeti: Gasp edip öldürdüler

İstanbul'da Bangladeşli dehşeti: Gasp edip öldürdüler

, Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak üzerinde 5 Haziran 2020 tarihinde metruk bir evde cesedi bulunan kişinin Bangladeş uyruklu 3 kişi tarafından gasp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
METRUK BİNADA GASP DEHŞETİ!

'ta 5 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kişi metruk binanın 3. katında bir ceset bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri kısmen çürümüş cesedin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Kurumunda yapılan incelemede 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

İstanbul'da Bangladeşli dehşeti: Gasp edip öldürdüler İSTANBUL'DA BANGLADEŞLİ DEHŞETİ: GASP EDİP ÖLDÜRDÜLER

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce öldürülen kişinin kimliğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER BANGLADEŞ'Lİ ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından polis Bayram Kaygısız'ın son olarak birlikte görüldüğü Bangladeş uyruklu 3 şüphelinin kimliğine ulaştı. Polis önceki gün Fatih'te bir adrese yaptığı baskında Bangladeş uyruklu şüpheliler Syed Abu S.(50), Muhammed M.(35), Mohammed D.(60)'ı gözaltına aldı.

ÜZERLERİNDEN ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİNİN CEP TELEFONU ÇIKTI

Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin üzerinden öldürülen Bayram Kaygısız'a ait cep telefonu ile bir adet tespih bulundu. Şüphelilerin cinayeti cep telefonunu gasp etmek amacıyla işledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA