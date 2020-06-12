12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sınırda hasret görüşü! Geçişler kapanınca oraya koştular

Son dakika: Sınırda hasret görüşü! Geçişler kapanınca oraya koştular

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana 'den 'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki 'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
ABONE OL
GEÇİŞLER KAPANINCA ORAYA KOŞTULAR

Mart ayından bu yana koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'den 'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi.

Son dakika: Sınırda hasret görüşü! Geçişler kapanınca oraya koştular |Video SON DAKİKA: SINIRDA HASRET GÖRÜŞÜ! GEÇİŞLER KAPANINCA ORAYA KOŞTULAR |VİDEO

Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki 'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi. İki ülkeyi ayıran tellere, "sizi özledim" yazan Kıbrıslı Türk ve Rumlar uzun süre karşılıklı şarkılar söyleyip, sohbet etti.

SINIRDAKİ PARKTA ÖZLEM GİDERDİLER

Sınırdaki parka gelerek, Rum Kesimi'ndeki arkadaşıyla hasret gideren bir kişi ise, "Koronavirüs nedeniyle Güney Kıbrıs'ta arkadaşlarım kaldı, teller ardında iletişim kuruyoruz. Bir birimizi özlüyoruz. Duygulandım, bu anı görünce" dedi. Öte yandan, Kıbrıs'ta kuzey ve güney arasındaki sınır kapılarının 1 Temmuz'da açılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA