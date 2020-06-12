İzmir'de manzara aynı! Yağmur yağdı sokaklar göle döndü
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı bir anda bastırınca sokaklar göle döndü. Karabağlar İlçesi Yeşillik Caddesi Çitlembik Durağı mevkisinde derenin taşması sonucu dere kenarındaki sokaklar suyla doldu, onlarca iş yeri ile park halindeki 2 otomobil sulara teslim oldu. Dükkan ve arabalar hasar gördü.
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi Çitlembik Durağı mevkisinde derenin taşması sonucu dere kenarındaki sokaklar göle döndü onlarca iş yeri ile park halindeki 2 otomobil sulara teslim oldu. Dükkan ve arabalar hasar gördü.
HER YAĞMURDA AYNI MANZARA
Yağmurun durması ve suların çekilmesinin ardından vatandaşlar ve belediye ekipleri suları tahliye etmeye çalıştı.
Kardeşinin iş yeri ve yeğeninin aracının sular altında kaldığını söyleyen Tahsin Avun, "Aniden başlayan yağmur 1 saat içerisinde her tarafı sular altında bıraktı. Her yağmurda böyle oluyor burası. Dere var ama kanalizasyon yok" derken, aracı sular altında kalan Muhlis Avun ise "Kahveye gittim yağmur yağmaya başladı. Bir geldim ki araba mahvolmuş, kaskosu da yoktu. 90 bin liralık arabam mahvoldu. Bizim zararımızı kim karşılayacak şimdi" şeklinde konuştu.
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