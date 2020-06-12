12 Haziran 2020, Cuma
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Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi, tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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Özcan Gün (59) yönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobil, -Erzincan kara yolu Canova köyü yakınlarında devrildi.

HAYATA VEDA ETTİLER

Araçta bulunan Perihan Gün (59) yerinde, Sefine Yasal (86) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

TEDAVİYE ALINDILAR

sürücü ile Kurtuluş Yasal (38), tedavi altına alındı.

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