Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi, Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Özcan Gün (59) yönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Canova köyü yakınlarında devrildi.
HAYATA VEDA ETTİLER
Araçta bulunan Perihan Gün (59) kaza yerinde, Sefine Yasal (86) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
TEDAVİYE ALINDILAR
Yaralı sürücü ile Kurtuluş Yasal (38), Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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