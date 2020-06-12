Nüfus müdürlüklerinde yoğun mesai
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde nüfus müdürlüklerinde günlük ortalama 120 bin randevu alındığını, normalleşme dönemiyle bu sayının yüzde 60'ına ulaştıklarını söyledi.
Genel Merkezi Mersin'de bulunan sendikanın Genel Başkanı Kart, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde yaklaşık 11 bin nüfus müdürlüğü personelinin 81 ilde kesintisiz hizmet verdiğini belirtti.
Nüfus müdürlüklerinin sokağa çıkma kısıtlamaları ve resmi tatillerde de görev yaptığını anlatan Kart, "Salgın öncesi nüfus müdürlüklerimizde verilen günlük randevu sayımız 120 bindi. Normalleşme dönemiyle bu sayının yüzde 60'ına kadar ulaştık." dedi.
Kart, pasaportun 81 ilde 801, sürücü belgesinin 808, kimlik ve diğer işlemlerin de 1054 noktada yapılabildiğini ifade ederek, randevu sistemiyle hizmet verdiklerini dile getirdi.
Normalleşme dönemi kapsamında hizmet vermeyi sürdüren nüfus müdürlüklerine Kovid-19'a karşı bazı tedbirler aldıklarını anlatan Kart, vatandaşlara işlemlerini internet üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.
Kart, vatandaşların nüfus müdürlüklerindeki işlemleri öncesi araştırma yapması gerektiğini de anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu ön araştırma hem işlem sırasını kolaylaştıracak hem de işlemlerin yarım kalmasını engelleyecektir. Bazı işlemlerin rahatlıkla e-Devlet üzerinden yapılabildiğini salgın sürecinde gördük. Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesini rahatlıkla alabilir, adres değişikliklerini yapabilirler. Nüfus müdürlüklerine gelinmesi gerekiyorsa maske, sosyal mesafe ve temizlik kurullarına uymalarını bekliyoruz."
Kart, vatandaşların randevu.nvi.gov.tr internet adresinden kolaylıkla randevu oluşturabileceğini sözlerine ekledi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Akıllara durgunluk veren hırsızlıkta flaş gelişme!
- O ilimizde korkutan görüntü! Çekirgeler...
- Kuzenlerini vuran şahıs şoke etti!
- Normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi!
- Bilet iadeleri ödenmeye başlıyor
- Vakalar arttı "Vali" isyan etti!
- Her adımını takip edip vurdu!
- Takmayana ceza yolda!
- O ilde çok miktarda sahte para ele geçirildi
- Firari hükümlü 10 yıl sonra ahırda yakalandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!
- Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?