Akıllara durgunluk veren hırsızlıkta flaş gelişme! Caminin musluklarını saniyeler içinde çalan hırsız tutuklandı
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Beykoz’da bir caminin abdesthanesine giren maskeli şahsın, muslukları ayağıyla kırarak saniyeler içinde çaldığı tespit edilmişti. ‘Pes’ dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında hırsız yakalandı. Tutuklanan hırsızın muslukları başka bir şüpheliye sattığı belirlendi.
Beykoz'da bir caminin abdesthanesine giren maskeli şahsın, muslukları ayağıyla kırarak saniyeler içinde çaldığı tespit edilmişti. 'Pes' dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansımıştı.
İstanbul Beykoz İlçesi'nde 4 Haziran 2020 günü meydana gelen 'Camilerin musluklarını çalan hırsız' olayıyla ilgili Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ali Rıza M. (19) isimli İran uyruklu şahıs 10 Haziran günü Hekimbaşı Çiftlik caddesi üzerinde atıl vaziyette bulunan bir kamyonetin kupa diye tabir edilen kısmında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan çalışmaların devamında Ali Rıza M. isimli şahıs çaldığı muslukları Ümraniye İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde hurdacılık yapan Erkan G. (33) isimli şahsa sattığını söylemesi üzerine, Erkan G. isimli şahıs Ümraniye İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Hakkında " Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan işlem yapılan Erkan G. adli makamlarca serbest bırakılırken adli makamlara sevk edilen Ali Rıza M. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sema Alim Dalgıç/SABAH
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