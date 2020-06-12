Adana'da kuzenlerini ateş açıp yaralayan şahıs: İçim soğudu

Ercan Dinler, kardeşi İsmail Dinler ve onun oğlu Uğur Dinler ile birlikte Antalya'da vefat eden anneleri Keziban Dinler'in uçakla gönderilen cenazesini almak için evden çıktı. Bu sırada Gökhan Y.'nin kullandığı otomobildeki Ahmet Y., kuzenlerinin üzerine ateş açtı.