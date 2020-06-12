12 Haziran 2020, Cuma
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Adana'da kuzenlerini ateş açıp yaralayan şahıs: İçim soğudu

’da, önceki gün merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde annelerinin cenazesini almak için otomobille havaalanına giden kuzenleri ve ile oğlu ’i vuran  Y. tutuklandı. Ahmet Y.’nin, ifadesinde "Aile içerisinde uzun yıllar sorun yaşadık. Bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdim ve içim soğudu" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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, kardeşi ve onun oğlu ile birlikte 'da vefat eden anneleri Keziban Dinler'in uçakla gönderilen cenazesini almak için evden çıktı. Bu sırada Gökhan Y.'nin kullandığı otomobildeki Y., kuzenlerinin üzerine ateş açtı.

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