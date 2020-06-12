Adana'da kuzenlerini ateş açıp yaralayan şahıs: İçim soğudu
Adana’da, önceki gün merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde annelerinin cenazesini almak için otomobille havaalanına giden kuzenleri Ercan Dinler ve İsmail Dinler ile oğlu Uğur Dinler’i vuran Ahmet Y. tutuklandı. Ahmet Y.’nin, ifadesinde "Aile içerisinde uzun yıllar sorun yaşadık. Bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdim ve içim soğudu" dedi.
Ercan Dinler, kardeşi İsmail Dinler ve onun oğlu Uğur Dinler ile birlikte Antalya'da vefat eden anneleri Keziban Dinler'in uçakla gönderilen cenazesini almak için evden çıktı. Bu sırada Gökhan Y.'nin kullandığı otomobildeki Ahmet Y., kuzenlerinin üzerine ateş açtı.
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