11 Haziran 2020, Perşembe
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Yargıtay üyesi Gülderen Kahraman vefat etti

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın eşi, 3. Hukuk Dairesi Üyesi , 63 yaşında hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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YARGITAY ÜYESİ KAHRAMAN VEFAT ETTİ
Kahraman'ın cenazesi bugün saat 15.00'te Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İzmir'in Bayındır ilçesinde doğan Kahraman, Bayındır Ülfet Onart Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978'de mezun oldu.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kahraman, sırasıyla Şiran, Gümüşhane, Batman, Mustafakemalpaşa ve Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu, 22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

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