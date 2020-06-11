Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabancaların kullandığı kavgaya dönüştü. Birbirine karşılıklı ateş açan iki gruptan, Cebrail A. ile Umut S., vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

HEMEN POLİSİ ARADILAR

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Cebrail A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Umut S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen B.T. ile H.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.