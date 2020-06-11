Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya’da akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tabancaların kullanıldığı kavgada, mermilerin isabet ettiği Cebrail A. (43) yaşamını yitirdi, Umut S. ağır yaralandı. Polis ekiplerince kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabancaların kullandığı kavgaya dönüştü. Birbirine karşılıklı ateş açan iki gruptan, Cebrail A. ile Umut S., vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.
HEMEN POLİSİ ARADILAR
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATA VEDA ETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Cebrail A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Umut S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen B.T. ile H.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Önce otobüs sıkıştırdı sonra da...
- Su altındaki çöp dağları!
- Palet deposunda yangın
- Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı!
- 7 asır sonra böyle görüntülendi!
- Feci kazada 4 kişi yaralandı!
- Bilim insanları şaşkın! Sönmeyen ateş...
- Yargıtay üyesi Kahraman vefat etti
- Corona virüs vaka sayılarının arttığı iller!
- 10 milyar dolarlık yatırıma Singapur modeli
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?
- Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?
- Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?