11 Haziran 2020, Perşembe
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Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

’da akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tabancaların kullanıldığı kavgada, mermilerin isabet ettiği Cebrail A. (43) yaşamını yitirdi, Umut S. ağır yaralandı. Polis ekiplerince kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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SESLER MAHALLEYİ İNLETTİ! HEMEN POLİSİ ARADILAR

Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabancaların kullandığı kavgaya dönüştü. Birbirine karşılıklı ateş açan iki gruptan, Cebrail A. ile Umut S., vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı MALATYA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

HEMEN POLİSİ ARADILAR

seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Ünitesi'ne alınan Cebrail A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Umut S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen B.T. ile H.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

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