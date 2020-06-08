İstanbul'da kadın cinayeti! Cenaze yerdeyken eşlerin akrabaları arasında kavga çıktı
Arnavutköy'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay anında orada olan oğlu İshak Çelik annesinin başında gözyaşı dökerken kadının cenazesi daha yerden kaldırılmadan Veysi Çelik'in yakınları ile Hatice Çelik'in yakınları arasında arbede de yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi Hatice Çelik ile eşi Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Hatice Çelik sokağa çıktı. Evinde bulunan pompalı tüfeği de yanına alarak eşinin peşinden giden Veysi Çelik, sokak ortasında Hatice Çelik'e ateş etti.
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