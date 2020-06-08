İstanbul'da kadın cinayeti! Cenaze yerdeyken eşlerin akrabaları arasında kavga çıktı

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi Hatice Çelik ile eşi Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Hatice Çelik sokağa çıktı. Evinde bulunan pompalı tüfeği de yanına alarak eşinin peşinden giden Veysi Çelik, sokak ortasında Hatice Çelik'e ateş etti.