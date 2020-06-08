08 Haziran 2020, Pazartesi
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İstanbul'da kadın cinayeti! Cenaze yerdeyken eşlerin akrabaları arasında kavga çıktı

Arnavutköy'de 5 çocuk annesi , eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay anında orada olan oğlu annesinin başında gözyaşı dökerken kadının cenazesi daha yerden kaldırılmadan Veysi Çelik'in yakınları ile Hatice Çelik'in yakınları arasında arbede de yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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KADININ CENAZESİ YERDEYKEN...

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Hatice Çelik sokağa çıktı. Evinde bulunan pompalı tüfeği de yanına alarak eşinin peşinden giden Veysi Çelik, sokak ortasında Hatice Çelik'e ateş etti.

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