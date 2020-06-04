Son dakika: Yargıtay'dan darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili flaş karar
Son dakika haberi... Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin davada 17 sanık hakkındaki beraat hükmünü bozdu.
detaylar gelecek...
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