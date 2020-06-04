04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yargıtay'dan darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili flaş karar

Son dakika: Yargıtay'dan darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili flaş karar

Son dakika haberi... 16. , darbe girişiminde eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış cezasını onadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA 5 SANIĞA MÜEBBET

16. , darbe girişiminde eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 15 Temmuz eylemlere ilişkin davada 17 sanık hakkındaki beraat hükmünü bozdu.

detaylar gelecek...

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