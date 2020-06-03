Stratejiler hazırlandı! İdlib’de kalıcı barış için ayyıldız kalkanı...

Birçok ülkenin kendi çıkarlarını gözeterek kanlı savaşı tetiklediği Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye'nin 18 Mart'tan bu yana izlediği yol haritasıyla barış ve huzura adım adım yaklaşılıyor. İdlib'de mevcut 12 gözlem üssünün dışında 100'den fazla noktada konrolü sağlayan TSK, yıllarca bölge halkına kan kusturan PKK/YPG'li teröristlere geçit vermiyor. Mehmetçik terör örgütü PKK/YPG'nin yanısıra eskiden El Kaide'ye bağlı olan Nusra Cephesi militanlarının kurduğu Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) başta olmak üzere radikal gruplarla da başarılı şekilde mücadele ediyor. Türk askeri, yalnızca İdlib değil; Afrin, Cerablus, ve Resulayn'da da mevcudiyetini sürdürüyor. Sınırlarının güvenliğinden taviz vermemek noktasında kararlılığını hem masada hem sahada sergileyen Türkiye, terör örgütü YPG/PKK unsurlarının sızmasını önüne geçmek amacıyla aldığı tedbirleri de üst seviyede tutuyor. Terör örgütleri ne kadar çırpınsa da Türkiye'nin çabaları sayesinde 290 bin civarında sivil evine döndü.

Koordinatör yöneticilerle kentsel altyapı çalışması: TSK kırsal kesimde güvenliği sağlamanın yanında halkın hastane, okul gibi ihtiyaç duyduğu tesislerin alt yapısını tamamlamaya çalışıyor. Türkiye'nin stratejisinde de ilk ayağı koordinatör vali ve kaymakamlar aracılığıyla su, elektrik gibi kentsel altyapı faktörlerinin iyileştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımın koordine edilmesi oluşturuyor.



Bölge halkından 5 bin kişilik güvenlik personeli: Türkiye güvenliğin sağlanması ve daimi hale getirilebilmesi için yerel unsurları eğitiyor. Şimdiye kadar bölge halkından 5 bin kişi eğitilerek polis-zabıta gücü oluşturuldu. 'Askeri polis'lerin özellikle stratejik öneme sahip M4 karayolunda görev yapacağı öngörülüyor. Özellikle İdlib'de ise HTŞ gruplarını silah bırakmaya zorlayan Mehmetçik, silah bırakılmamasına karşı askeri önlemlerini alma kararlılığını sahaya da yansıtıyor.







İdlib'i İdlibli'ler yönetecek: 'İdlib'i İdlib'lilerin yönetmesi ve korumasından yana olduğunu sık sık dile getiren Ankara, halkı kendi topraklarına kendilerinin sahip çıkması yönünde teşvik ediyor.Yerel yönetimlerin daha güçlü hale gelmesi ve yönetime katılımın önünün açılması Ankara'nın Suriye politikasında önemli bir başlık.

Yerel mahkemeler işlev kazanacak: Türkiye, her türlü usulsüzlüğün yargı önüne çıkarılabilmesi için planlama yapılmasını da destekliyor. Ülkedeki mevcut mevzuat çerçevesinde yerel mahkemelerin görev yapması da planlanıyor.







M4 KARAYOLUNDA 14'ÜNCÜ DEVRİYE

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İdlib'deki stratejik öneme sahip noktalardan olan M4 karayolunda 14. Türk devriyesini gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerel kaynaklara göre, Serakib'ten yola çıkan TSK devriyesi İdlib kırsalındaki Tronba ilçesinden Eriha şehrine kadar devam etti. Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, Türk-Rus ortak devriyeleri gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen devriye 14. devriye oldu. ANKARA







BRİKET EVLERİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Sadakataşı Derneği tarafından, Esad rejiminin saldırıları nedeniyle Suriye-Türkiye sınır hattındaki kamplar bölgesine sığınan savaş mağdurlarına verilecek briket evlerden oluşan toplu konutlar projesi yapımında son aşamaya gelindi. Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, sınır hattında 9 farklı bölgede toplamda 1530 briket evlik toplu konut projesinin yüzde 90 oranında tamamlandığını söyleyerek "Briket evler 24 metrekare. 4 cami ve 3 okulun inşaatı ise sürüyor" dedi. AA