03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu

Son dakika haberi... 'da bir iş yerinde 133 şişe kaçak içki ve 50 litre ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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O İLDE KAÇAK VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir iş yerine, sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, 133 şişe kaçak içki, 50 litre , 50 litre etil alkol ve 150 boş şişe ele geçirildi.

Polis, iş yerindeki M.N.K. ve P.K'yı gözaltına aldı.

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