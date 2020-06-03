Son dakika: Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu
Son dakika haberi... Adana'da bir iş yerinde 133 şişe kaçak içki ve 50 litre sahte içki ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir iş yerine, sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İş yerindeki aramada, 133 şişe kaçak içki, 50 litre sahte içki, 50 litre etil alkol ve 150 boş şişe ele geçirildi.
Polis, iş yerindeki M.N.K. ve P.K'yı gözaltına aldı.
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