03 Haziran 2020, Çarşamba
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Malatya'da gölette erkek cesedi bulundu

Battalgazi ilçesinde bulunan çevresinde yürüyüş vatandaşlar suda ceset görünce neye uğradıklarını şaşırdılar ve hemen ekipleri arayarak durumu bildirdiler.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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VATANDAŞLARI ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!

Alınan bilgiye göre, Orduzu Mahallesi'ndeki çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

ERKEK CESEDİ

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince kıyıya çıkarılan ceset, incelemelerin ardından otopsi için Kurumu Malatya Grup Başkanlığına götürüldü.

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