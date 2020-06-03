Malatya'da gölette erkek cesedi bulundu
Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu Göleti çevresinde yürüyüş vatandaşlar suda ceset görünce neye uğradıklarını şaşırdılar ve hemen ekipleri arayarak durumu bildirdiler.
Alınan bilgiye göre, Orduzu Mahallesi'ndeki Orduzu Göleti çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
ERKEK CESEDİ
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince kıyıya çıkarılan ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına götürüldü.
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