03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de deprem meydana geldi

Osmaniye'de deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Gece geç saatlerde Osmaniye'de meydana gelen vatandaşları korkuttu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
OSMANİYE'DE DEPREM

Osmaniye'de Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22'te merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 29,4 kilometre derinlikte olan depremde endişelenen bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Hacıhalıoğlu Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA