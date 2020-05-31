Yine algı peşindeler! Rapçi Rota'nın gözaltına alındığı iddiası yalan çıktı
Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, algı operasyonu yapmaya çalışan bazı yayın kuruluşlarının yalan haberleri yine ellerinde patladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü rapçi Rota’nın gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Kamuoyunda "Rota" ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır." denildi.
Bazı yayın organlarında ünlü rapçi Rota olarak bilinen B. Alpman'ın gözaltına alındığı iddia edildi.
Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir açıklama yapıldı.
"PAYLAŞIMLAR GERÇEK DIŞIDIR"
Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün tarihi itibariyle Gazete Duvar, Diken, Euronews, Evrensel isimli bazı gazete ve haber siteleri ile bir kısım sosyal medya hesaplarında yer alan "Ünlü rapçi Rota'ya Bilal Erdoğan gözaltısı!" şeklindeki gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Kamuoyunda "Rota" ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır."
Yayınlanan haberlerde Rota'nın evinin gözaltına alınmadı amacıyla basıldığı iddia edilmiş hatta bir görüntü yayınlanmıştı.
Nazif KARAMAN / SABAH
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