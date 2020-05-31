31 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı!

'da önümüzdeki üç gün havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI!

Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde gece yarısından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

'da havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor.

Ayrıca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

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