Türkiye'den Yunanistan'a tokat gibi mesaj! Kodlar peş peşe okunduğunda...
Türkiye "Mavi Vatan"da, koronavirüs salgınına rağmen askeri eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri, eğitim sahası için Yunanistan açıklarındaki dört sahada ‘Navtex’ ilan ederek tatbikat duyurusu yaptı. Her bir saha için için verilen kodlar ise mesaj taşıyor.
Türkiye, hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceğini vurguladığı "Mavi Vatan"da, koronavirüs salgınına rağmen askeri eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.
Milliyet'in haberine göre; Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, eğitim sahası için Girit'in güneyinde dört bölgede Navtex ilan etti. Belirlenen dört sahada, dün ve bugün (29-30 Mayıs) askeri tatbikat yapılacağı belirtilerek, bu alanların tatbikat için kapatıldığı vurgulandı.
Her bir saha için için verilen kodlar ise mesaj taşıyor. Birinci sahaya NE, ikinci sahaya MUTLU, üçüncü sahaya TÜRKÜM ve dördüncü sahaya da DİYENE başlığıyla Navtex duyurusu yapıldı. Türkiye ilk kez "Ne Mutlu Türküm Diyene" şeklinde dört ayrı sahada tek kalemde Navtex duyurusu yapmış oldu. Bu duyuru Yunan medyasında kısa sürede geniş yankı buldu.
Tatbikatın 29 Mayıs Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u feth edişinin yıl dönümüne denk gelmesi de ayrıca dikkati çekti.
YUNANİSTAN'A MESAJ
Yapılan tatbikatlar için "Ne Mutlu Türküm Diyene" şeklinde duyuru yayınlanmasının altında ise son günlerde, Ege açıklarında artan Yunan tacizlerinin yattığı belirtiliyor. Yunan Sahil Güvenlik botları, 14 Mayıs tarihinde Türk karasuları içerisinde bir Türk yatına taciz ateşinde bulunmuş, Türk yatını telsiz anonsu ile İstanköy (Kos) Adası Limanı'na girmeye zorlamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Ramazan Bayramı nedeniyle İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Firkateyni'ni ziyaret ettiken sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki göstererek, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.
NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurarak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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