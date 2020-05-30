30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Otobüs yolculuğunda yeni dönem! Ateş ölçümleri yapılacak...

Şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacak olmasının ardından şirketleri de hijyen kurallarını belirledi. Acentelerde, otogarlarda ve mola yerlerinde yeterli sayıda ateş ölçer bulundurulacak personel ve yolcuları ateş ölçümleri yapılacak. Acente girişinde yolcuların kolayca erişebileceği dezenfektan malzemesi bulundurulacak ve kullanılması için yolcular ikaz edilecek.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020
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OTOBÜS YOLCULUĞUNDA YENİ DÖNEM!

Başkan 'ın şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını açıklamasının ardından ulaştırma sektörü de yeni normal için hazırlıklarını tamamladı. Sektördeki bütün firmalar 1 Haziran'dan itibaren seferleri başlatma kararı aldı. İnternetten bilet satışları rekor kırdı. Şirketler, virüs nedeniyle kapasitelerini yüzde 50 dolduracak. Bu nedenle de yoğun talebi karşılamak için ek seferler başlatmayı planlıyor. Başta tatil beldeleri olmak üzere haziran, temmuz ve ağustos ayında günlük ortalama 500 bin kişinin otobüsle seyahat edeceği belirtiliyor.

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