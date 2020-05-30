Otobüs yolculuğunda yeni dönem! Ateş ölçümleri yapılacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını açıklamasının ardından ulaştırma sektörü de yeni normal için hazırlıklarını tamamladı. Sektördeki bütün firmalar 1 Haziran'dan itibaren seferleri başlatma kararı aldı. İnternetten bilet satışları rekor kırdı. Şirketler, virüs nedeniyle kapasitelerini yüzde 50 dolduracak. Bu nedenle de yoğun talebi karşılamak için ek seferler başlatmayı planlıyor. Başta tatil beldeleri olmak üzere haziran, temmuz ve ağustos ayında günlük ortalama 500 bin kişinin otobüsle seyahat edeceği belirtiliyor.