30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Galatasaray'ın genç yıldızı İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu!

'ın 2.05'lik genç pivotu dünya devi 'ya oldu. 21 yaşındaki basketbolcu, İspanyol ekibiyle 2 yıllık anlaşma sağladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020
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GALATASARAY'IN GENÇ YILDIZI BARCELONA'YA TRANSFER OLDU!

Takımı, son olarak forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot 'yü kadrosuna kattı.

5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine 'da devam edecek.

Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında 'da doğan 2.05'lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray'a oldu. Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.

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