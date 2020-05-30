Galatasaray'ın genç yıldızı İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu!
Galatasaray'ın 2.05'lik genç pivotu İnci Güçlü dünya devi Barcelona'ya transfer oldu. 21 yaşındaki basketbolcu, İspanyol ekibiyle 2 yıllık anlaşma sağladı.
Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.
5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya'da devam edecek.
Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adana'da doğan 2.05'lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.
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