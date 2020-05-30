Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza geri dönmek istiyor!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Al Ahli'den ayrılmak istediğini söyledi.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza alacaklarını tahsil edemediği için ayrılığın eşiğine gelmişti.
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