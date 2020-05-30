30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza geri dönmek istiyor!

'in güçlü takımlarından 'nin eski futbolcusu , basınına yaptığı açıklamada Al Ahli'den ayrılmak istediğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020
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FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI GERİ DÖNMEK İSTİYOR!

Bir dönem forması giyen ve Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olan alacaklarını tahsil edemediği için ayrılığın eşiğine gelmişti.

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