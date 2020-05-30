Büyümenin yıldızı Türkiye! Kim ne kadar katkı verdi?

Ağustos 2018'de yaşanan kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecindeki başarılı adımlarla, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, 2020'ye de hızlı başladı. Koronavirüsün ilk etkilerini göstermeye başladığı mart ayını da kapsayan bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye yüzde 4.5 ile, şu ana kadar açıklanan verilere göre dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu.







DEVLERDE REKOR KÜÇÜLME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, gayrisafi milli hasıla 758.1 milyar dolar, kişi başı gelir ise 9 bin 116 dolar olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte Türkiye'nin ardından Vietnam yüzde 3.8 ile ikinci, Endonezya yüzde 3 ile üçüncü oldu. Koronavirüsün etkilerini azaltmak için 30 trilyon doların üzerinde destek paketleri açıklayan ülkelerde ilk çeyrekte tarihi küçülmeler yaşandı. ABD yüzde 5, Çin 6.8, Rusya 12, Almanya 2.3 küçüldü. G7 ülkeleri ortalama yüzde 1.26, Avrupa Birliği yüzde 2.6, OECD ülkeleri ise ortalama yüzde 0.98 daraldı. ABD'de de son iki ayda 40 milyon kişi işini kaybetti.







SANAYİDE GÜÇLÜ TOPARLANMA

Büyümede vatandaşın ve devletin tüketimi başı çekerken yıla oldukça iyi başlayan sanayi üretimi marttaki daralmaya rağmen ekonomik büyümeye katkı sağladı. Sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 6.2 artarken ekonomiye katkı 1.3 puan oldu. İmalat sanayi yüzde 6.7 büyüme sağladı. İnşaat sektöründe 2019'un son çeyreğinde yüzde 3.8 olan küçülme, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5'e geriledi. Makine-teçhizat yatırımları yüzde 8.5 büyüdü. Vatandaş tüketimi yüzde 5.1 arttı ve bunun büyümeye katkısı 3.02 puan. Devletin tüketimindeki artışın büyümeye katkısı 0.93 puan olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin kamu bankaları öncülüğünde kredilere de yansıtılması vatandaşın harcamalarını artırdı. İlk çeyrekte dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcama yüzde 21.6 arttı. Dayanıksız tüketim malları harcaması yüzde 19 arttı.







YILI POZİTİF BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk çeyrekte büyüme verileri açıklanan Avrupa Birligi, G-20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, bu verilerin ekonomideki güçlü toparlanmanın ilk çeyrekte devam ettiğini ve özellikle KOVID-19 salgınına karsı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koyduğunu ifade etti.



EN KÖTÜ GERİ KALDI

Küresel ticarete ve tüm dünya ekonomisine darbe vuran salgının, mart ayının ikinci yarısından itibaren ülkemizde de etkisini göstermeye başladığını kaydeden Albayrak, "AK Parti hükümetleri döneminde sağlık altyapısına yapılan güçlü yatırımlar ve ekonomimizde devam eden yapısal dönüşüm sayesinde, ülkemiz küresel salgın dönemine hazırlıklı girmiş ve bu süreci çok başarılı yönetmiştir. Öncü göstergeler en kötünün geride kaldığına ve ekonomide toparlanmanın başladığına işaret etmektedir. Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemler ile Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin basında gelecektir" dedi. "Ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve 2020'yi pozitif büyüme performansı ile tamamlayacağımızı tahmin ediyorum" diyen Bakan Albayrak, "Üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimiz ile reel sektörümüzü ve sanayicimizi öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.



'ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİRSİNİZ'

Yeni tip koronavirüsün etkisinin arttığı ikinci çeyrekte, hükümetin almış olduğu tedbirler ve kamu bankalarının destekleri ile son dönemde açıklanan veriler olası daralmanın beklentilerin çok altında olacağına işaret ediyor. Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye en büyük üretim üslerinden birine dönüşebileceğini ifade etti.



İŞ DÜNYASI İYİMSER

Şekib Avdagiç/İTO Başkanı: İlk çeyrek verisi, 2021 yılı sıçraması için sağlam ve itici bir zemin oluşturacak. Ertelenen işlerin de devreye girmesiyle birlikte büyüme hızımızın çok daha artmasını bekliyoruz

Abdurrahman Kaan/MÜSİAD Başkanı: Türkiye ekonomisi kritik bir eşiği başarıyla atladı. İmalat sanayimizin, esnek üretim kapasitemiz ve büyük piyasalara yakınlığımız sayesinde, Kovid-19 sürecinde diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrışacağına inanıyoruz.

Nail Olpak/DEİK Başkanı: İlk çeyrekte gösterdiğimiz yüzde 4.5'lik büyüme başarısının, ekonomi yönetimimizin aldığı isabetli kararlar ve ekonomi alanındaki reel sektör ve finans sektörü dahil tüm paydaşların bunu destekleyen proaktif adımlarının bir göstergesi olduğunu görüyoruz. Adım adım normalleşme kapsamında, haziran ayı itibarıyla ekonomimizin tekrar canlanmaya başlamasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrekte daha hızlı bir toparlanma yaşayacağımızı öngörüyoruz.

Ali Kopuz/İSTİB Başkanı: Türkiye felaket tellallarının aslında temennilerini içeren öngörülerini boşa çıkarmaya devam ediyor. Birinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 4.5 büyüme umut vericidir. Diğer ülkeler ile karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki iki çeyreğin büyüme rakamları da dünya ortalamasından çok daha iyi seviyelerde olacak.

İsmail Gülle/TİM Başkanı: Ülkemizin yakaladığı bu başarının Türkiye ekonomisinin dünyadaki algısına olumlu yönde sağlayacağı katkı da göz ardı edilemeyecek düzeyde olacaktır. Yeni normale geçiş adımları ile birlikte dünyanın da aynı anda yeni döneme geçişiyle üretim ve ihracat kanallarının canlanacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz.

Gürsel Baran/ATO Başkanı: İlk çeyrek rakamları umut verici. Pandemi nedeniyle yılın sonunda birçok ülkede ekonomik daralma yaşanırken Türkiye'de daha iyimser bir tablo olmasını bekliyoruz. İş dünyası olarak kendimize güveniyor ve ülkemizin geleceğine dair iyimser beklentiler taşıyoruz.

Sabah