29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbulluları bekleyen büyük kriz: Toplu taşımada sosyal mesafe nasıl olacak?

İstanbulluları bekleyen büyük kriz: Toplu taşımada sosyal mesafe nasıl olacak?

Dünyada hızla yayılan salgını sonrası alınan tedbir ve kısıtlama kararlarıyla ’da yüzde 88 bir azalma yaşandı. Özellikle raylı sistemlerin normale dönüş sürecinde 1.5 metre sosyal mesafe kuralı ile işlemesi durumunda yüzde 20 kapasitede hizmet verebileceği uyarısı yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
ABONE OL
İSTANBULLULARI BEKLEYEN BÜYÜK KRİZ

İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Söylemez, Kovid-19 salgını nedeniyle raylı sistemlerdeki yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 20'ler seviyesine düştüğünü belirterek, "Şayet 1.5 metre sosyal mesafe kuralı normal zamanlarda da uygulanmaya devam ederse, raylı sistemler de ancak yüzde 20 kapasite ile hizmet verebilecek. Sosyal mesafe kuralında bir yolcu, yaklaşık iki metrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu da sistemin tasarım kapasitesinin 10 kat altında yolcu taşınması anlamına geliyor" dedi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA