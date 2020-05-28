28 Mayıs 2020, Perşembe
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Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü

'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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GENÇ KADININ ACI SONU!

Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

TESLİM OLDU

arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.

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