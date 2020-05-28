Manisa'da pompalı tüfekle vurulan genç kadın öldü
Manisa'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
TESLİM OLDU
Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu.
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