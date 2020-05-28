28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı

Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
AVRASYA TÜNELİ 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Edinilen bilgiye göre Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi.

Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı.

Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA