Bolu'da ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı! Yasak biter bitmez akın ettiler
Bolu’da ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşlar caddelere akın etti. Vatandaşlar yürüyüş yaparken polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında kontrollerine devam etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Bolu'da ilk kez yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının 27 Mayıs 00.00'da sona ermesi ile vatandaşlar caddelere akın etti. Bazı vatandaşlar arabaları ile dolaşmaya çıkarken, bazıları da kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Evcil hayvanlarını yanına alarak yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da, 4 günlük kısıtlamanın ardından dışarıda olmanın tadını çıkardı. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında kontrollerine devam etti.
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