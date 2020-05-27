27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Normalleşmede maske vazgeçilmez olacak

'de ilk  vakasının tespit edilmesinin üzerinden 75 gün geçti. 'ta görülen ilk vakanın ardından 'da ibre tersine döndü. sayılarında düşüş başlarken, Üyesi Prof. Dr. normalleşen yaşamda maskenin vazgeçilmez olacağını söyledi. Ateş Kara, “Pandemi nedeniyle hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Atılacak adımlar, sosyal mesafe ve maske kullanımı virüse karşı en büyük silahımız.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarihinden bu yana tam 2.5 ay geçti. Bu 75 günlük süreçte ülke genelinde 1 milyon 873 bin 607 PCR testi yapılırken, tespit edilen toplam sayısı 158 bin 762 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 397 vatandaşın yaşamını yitirirken, 121 bin 507 kişi de iyileşti. Toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı dün itibarıyla 739'a gerilerken, entübe hasta sayısı da 338 olarak açıklandı.

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