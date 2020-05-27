Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Normalleşmede maske vazgeçilmez olacak
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden 75 gün geçti. 11 Mart'ta görülen ilk vakanın ardından 30 Nisan'da ibre tersine döndü. Vaka sayılarında düşüş başlarken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara normalleşen yaşamda maskenin vazgeçilmez olacağını söyledi. Ateş Kara, “Pandemi nedeniyle hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Atılacak adımlar, sosyal mesafe ve maske kullanımı virüse karşı en büyük silahımız.” dedi.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana tam 2.5 ay geçti. Bu 75 günlük süreçte ülke genelinde 1 milyon 873 bin 607 PCR testi yapılırken, tespit edilen toplam vaka sayısı 158 bin 762 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 397 vatandaşın yaşamını yitirirken, 121 bin 507 kişi de iyileşti. Toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı dün itibarıyla 739'a gerilerken, entübe hasta sayısı da 338 olarak açıklandı.
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