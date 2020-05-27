Aynı aileden 8 kişi koronavirüsü yendi
Kahramanmaraş'ta, 10 kişilik Pirbudak ailesinin 2'si çocuk 8 ferdi, koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tedavi görerek, sağlığına kavuştu.
Pazarcık ilçesinde yaşayan Pirbudak ailesinden Fatma Pirbudak'ın üşütme ve öksürük şikayetiyle gittiği Pazarcık Devlet Hastanesi'nde yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Fatma Pirbudak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, ailesiyle yaşadığı ev de karantinaya alındı. Kısa süre sonra Fatma Pirbudak'ın eşi Bektaş (58), çocukları İbrahim (25), Aziz (19), Muazzez (19), Zeynep (15), Şerife (17) ve gelini Meryem Pirbudak (22) benzer şikayetlerle 112'yi aradı. Eve gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülen 7 kişinin testleri de pozitif çıktı. Bunun üzerine Pirbudak ailesinin 8 ferdi, Kahramanmaraş'taki hastanelerde tedaviye alınmış oldu. Tedaviye olumlu yanıt veren 8 kişi, ailece koronavirüsü yendi ve taburcu edildi.
'ABLAMDAN BULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Ailede koronavirüsün ilk tespit edildiği kişi olan Fatma Pirbudak, İngiltere'den gelen yakınlarını, ablasının ziyaret ettiğini, kendisinin de ablasıyla görüşmesinin ardından hastalandığını belirtti. Pirbudak, "Evde otururken üşüyordum, başım ağrıyordu ve az da olsa öksürüyordum. 112 Acil Servis'i aradık, ambulans gelip, beni Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Testlerimizi yaptılar ve pozitif çıktı. Bunun üzerine beni Kahramanmaraş'a götürdüler. Hastanede 6 gün yattım. Ben hastalanmadan önce ablam Döndü Pirbudak, İngiltere'den Gaziantep'e gelen yengesini ziyarete gitmişti. Ablam köye gelince ben de onu ziyaret ettim ve bana koronavirüsün böyle bulaştığını düşünüyorum. Çünkü hem ablam da hem de İngiltere'den gelen yengesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı ve hastanede tedavi gördüler" dedi.
'İLK TESTİM NEGATİF, İKİNCİ POZİTİF ÇIKTI
İbrahim Pirbudak da hastanede kaldıkları süre içinde sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi. Annesinin hastaneye kaldırılmasının ardından ailenin diğer fertlerinde öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler olunca 112'yi aradığını belirten Pirbudak, "Ben, eşim ve kardeşimde belirtiler oluşunca 112'yi aradık. Bizi hastaneye götürdüler. Burada yapılan testlerin ardından kardeşimi tedaviye aldılar, ben ve eşimi de eve gönderdiler. 2 gün sonra aradılar, eşimin testi pozitif çıkmış, gelip götürdüler. Benim testimin ise negatif çıktığını söylediler. Benim öksürüğüm daha da artınca 112'yi arayıp, yardım istedim. Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürdüler ve burada yapılan test pozitif çıktı. Bunun üzerine beni de Kahramanmaraş'a sevk ettiler. Diğer kardeşlerim Muazzez, Zeynep ve Aziz ile babamda da pozitif test sonucu oluşunca hastaneye yatırdılar. Ben 8 gün hastanede yattıktan sonra taburu oldum" diye konuştu.
'HASTANEDE EN ÇOK BEN KALDIM'
Ailenin gelini Meryem Pirbudak ise ailece koronavirüsü yenmeyi başardıklarını belirterek, "Evde 10 kişiyiz ve 8'imizde koronavirüs çıktı. Kayınvalidem hastaneden çıktığı gün ben gittim. Hastanede en çok yatan ben oldum, 14 gün tedavi gördüm" dedi.
Muazzez Pirbudak da herkesin hastanede yatma süresinin farklı olduğunu ve bu nedenle de ailenin tüm fertlerinin tedavileri tamamlanana kadar evin etrafına şerit çekildiğini, yaklaşık 50 gün boyunca evde karantinada tutulduklarını söyledi.
Öte yandan Fatma Pirbudak'ın ablası Döndü Pirbudak (75) ile eşi Bayram Pirbudak'ın (80) da testlerinin pozitif çıktığı ve ikisinin de hastanede tedaviyle koronavirüsü yendikleri belirtildi.
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