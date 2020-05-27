Ana vatanı Çin olan gal arısı diğer adı ile 'katil arı' arıcıları endişelendiriyor
Ana vatanı Çin olan ve kestane üreticileri arasında 'katil arı' olarak adlandırılan kestane gal arısı, Düzce'de de görülmeye başlandı. Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı, arıcıları endişelendiriyor.
Türkiye'de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan ve ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelliyor. Zamanla bu zararlı arılar, ağaçların kurumasına da neden oluyor. Son dönemde Düzce'de de görülmeye başlanan gal arısı, özellikle kestane üretimi yapan köylülerle birlikte kestane balı üreten arıcıların da korkulu rüyası haline geldi.
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