27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ana vatanı Çin olan gal arısı diğer adı ile 'katil arı' arıcıları endişelendiriyor

Ana vatanı olan ve kestane üreticileri arasında '' olarak adlandırılan kestane , 'de de görülmeye başlandı. Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı, arıcıları endişelendiriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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ANA VATANI ÇİN! O İLDE BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Türkiye'de ilk olarak ile bölgesinde ortaya çıkan ve ana vatanı olan , kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelliyor. Zamanla bu zararlı arılar, ağaçların kurumasına da neden oluyor. Son dönemde 'de de görülmeye başlanan gal arısı, özellikle kestane üretimi yapan köylülerle birlikte kestane balı üreten arıcıların da korkulu rüyası haline geldi.

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