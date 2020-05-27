Ana vatanı Çin olan gal arısı diğer adı ile 'katil arı' arıcıları endişelendiriyor

Türkiye'de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan ve ana vatanı Çin olan gal arısı, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelliyor. Zamanla bu zararlı arılar, ağaçların kurumasına da neden oluyor. Son dönemde Düzce'de de görülmeye başlanan gal arısı, özellikle kestane üretimi yapan köylülerle birlikte kestane balı üreten arıcıların da korkulu rüyası haline geldi.