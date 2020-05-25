İstanbul’da temizliğe çağırdığı kadına tecavüz eden şahsa 27 yıl hapis istemi
İstanbul’da evinin geçimi için sosyal medyadan ‘temizlikçi’ ilanı veren genç kadın hayatının şokunu yaşadı. 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte temizliğe gittiği evde ev sahibi tarafından bıçakla alıkonan mağdur kadın tecavüze uğradı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; tecavüzcü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da evinin geçimi için sosyal medyadan temizliğe gitmek için ilan veren genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Tuğba G., sosyal medya üzerinde ev temizliğine gitmek üzere bir ilan paylaştı. Genç kadının paylaşımını gören Mert A.., isimli şahıs genç kadınla iletişime geçerek evinin temizlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Genç kadına evinin konumunu atan Mert A..'nın teklifi sonrası Tuğba G., 2 yaşındaki oğlu ile birlikte temizliğini yapacağı eve gitti.
BIÇAKLA ALIKOYUP TECAVÜZ ETTİ
Tuğba G. evde temizlik yaptığı sırada ev sahibi Mert A., tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kurtulmak için çığlık atan genç kadına cebinden çıkardığı bıçağı gösteren Mert A., 'Seni bıçaklarım, oğlunu da öldürürüm sakın bağırma' diyerek tehditler savurdu. Bıçağı görünce korkuya kapılan genç kadın çaresizce ev sahibinin cinsel istismarına maruz kaldı.
ADLİ TIP GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Saldırı sonrası oğlu ile birlikte evden çıkmak için toparlanan genç kadına tehditler savuran Mert A.., yaşananları kimseye anlatmaması konusunda ölümle tehditte bulundu. Korku içerisinde evden ayrılan genç kadın polis merkezine giderek yaşadığı olayla ilgili şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Tuğba G.'nin tecavüze ve saldırıya maruz kaldığına dair rapor verildi.
'ÖZÜR DİLERİM' MESAJI KANIT OLDU
Savcılıkça ifadesine başvurulan Mert A., genç kadınla para karşılığında cinsel birliktelik için anlaştıklarını belirtti. Genç kadına olaydan sonra attığı 'Özür dilerim' şeklindeki mesajını ise sert davrandığı için attığını iddia etti. Savcılık ifadesinin gerçekle bağdaşmadığını belirttiği Mert A.'nın tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
27 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mert A. hakkında geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık 'Silahla Tehdit', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kasten Yaralama' suçları kapsamında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Atakan Irmak/Sabah)
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